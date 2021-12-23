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Британский самолет-разведчик приблизился к Крыму
Самолет радиоэлектронной разведки Британии Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел у берегов Крыма.
Траектория самолета зафиксирована на сайте авиационного мониторинга Flightradar.
На карте перемещения разведчика отображен его путь, он начался с базы ВВС «Лейкенхит», самолет пролетел над Европой, центральными регионами Украины и от Одесской области продолжил двигаться на юг.
Обогнув со стороны моря Крым, RC-135W Rivet Joint развернулся обратно. За последний месяц это не первый инцидент, когда авиационная техника НАТО демонстративно приближается к южным границам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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