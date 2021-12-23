Большую парковку в центре Симферополя закрыли на праздники

До конца новогодних каникул на данной территории будет располагаться ярмарка.

Одну из крупнейших парковок в центре Симферополя закрыли для автомобилей, чтобы разместить там новогоднюю ярмарку. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об участке улицы Горького между проспектом Кирова и улицей Пушкина. На данной территории будут проводиться праздничные мероприятия, а также проходит ярмарка.

Ездить и парковаться по указанному участку нельзя будет до 9 января. Предусмотрено дежурство эвакуатора.

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