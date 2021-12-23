Власть
Аксенов решил, что крымчанам плевать на Запад
фото © Новости Крыма
Крымчанам плевать на отношение Запада к полуострову в той же степени, в какой Западу плевать на крымчан.
Об этом в своем Telegram написал глава республики Сергей Аксенов.
«На Западе плевать хотели на крымчан и на демократию, подчеркнул президент. Об этом ясно свидетельствует политика западных стран в отношении Крыма. Это и санкции, и поддержка украинских блокад, и дискриминационные меры, нарушающие права жителей нашего региона. Но и нам плевать на отношение и мнение Запада. Наш регион развивается и преображается. Менее чем за 8 лет в условиях санкций сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, когда никаких санкций не было», – написал Аксенов.
Ранее сегодня во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «Западу плевать на Крым и на выбор крымчан, эти страны просто решают свои геополитические вопросы, все проблемы полуострова решаются и будут решаться системно и комплексно».
«Сегодня в нашей республике реализованы сотни инфраструктурных проектов на разных уровнях и в разных сферах. Уверен, что, как сказал президент, так же последовательно и системно будут решены и еще остающиеся проблемы, включая работу мобильной связи, повышение уровня доходов граждан и стабилизацию цен. Потому что Крым – это Россия, а для России нет ничего невозможного», – заключил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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