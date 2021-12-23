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Аксенов обещает, что деньги в Крым будут течь рекой до 2030-го года
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития Крыма до 2030 года.
Об этом он сказал на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района.
«Владимир Владимирович (Путин) принял решение увеличить федеральную целевую программу, она сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации, с 2025 по 2030 выделение дополнительных средств с возможностью «сдвижки влево» (на более ранний срок) этих средств в случае, если у нас будет готова проектная документация. Там 200 млрд рублей практически», – сообщил Аксенов.
Перечень объектов, которые нужно включить в ФЦП, правительство республики должно согласовать к 1 февраля. Речь идет об объектах водоснабжения и водоотведения, а также о строительстве новых школ и больниц, уточнил глава Крыма.
ФЦП принята в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Летом 2020 года действие программы продлили до 2024 года, а затем и до 2025 года. Общий объем ее финансирования до 2025 года составляет 1,37 трлн рублей, более 700 млрд уже потрачено.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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