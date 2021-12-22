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Происшествия

За попытку купить водительские права крымчанин получил два года условно

11:43 среда, 22 декабря 2021

Житель Первомайского района передал через посредника взятку в размере 18 тыс. рублей, которая якобы предназначалась должностным лицам ГИБДД по Республике Крым за выдачу водительского удостоверения категории «В».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, посредник деньги присвоил и был признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении. Несостоявшийся водитель получил два года условно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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