Происшествия
За попытку купить водительские права крымчанин получил два года условно
Житель Первомайского района передал через посредника взятку в размере 18 тыс. рублей, которая якобы предназначалась должностным лицам ГИБДД по Республике Крым за выдачу водительского удостоверения категории «В».
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, посредник деньги присвоил и был признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении. Несостоявшийся водитель получил два года условно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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