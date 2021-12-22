Ялту заваливает снегом, грузовое сообщение с Алуштой приостановлено

В Ялте из-за снегопада отменяют часть вечерних маршрутов общественного транспорта, власти города призывают работодателей пораньше отпустить сотрудников домой.

Кроме того, приостановлено грузовое сообщение с Алуштой, написала на своей странице в Facebook глава Ялты Янина Павленко.

«Продолжаем расчистку, которую начали с 18:00 вчерашнего дня, - написала Павленко. - Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. Ситуация ухудшается, к вечеру снят ряд маршрутов общественного транспорта, поэтому большая просьба к руководителям предприятий – войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы».

В уборке Ялты задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, в том числе семь снегоуборочных машин.

Дороги обрабатываются специальной смесью, заготовлено порядка 700 тонн. Жителей и гостей города призывают в случае возникновения сложных ситуаций обращаться по номеру 112.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 22 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 22 декабря.

Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова. Движение через Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму осуществляется в штатном режиме, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 21 декабря.

Крым на пороге сильных морозов: когда горы покроет снег. В крымских горах установилась минусовая температура и начал идти снег, в ближайшие дни ожидается формирование снежного покрова.