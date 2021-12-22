Общество
Ялту заваливает снегом, грузовое сообщение с Алуштой приостановлено
В Ялте из-за снегопада отменяют часть вечерних маршрутов общественного транспорта, власти города призывают работодателей пораньше отпустить сотрудников домой.
Кроме того, приостановлено грузовое сообщение с Алуштой, написала на своей странице в Facebook глава Ялты Янина Павленко.
«Продолжаем расчистку, которую начали с 18:00 вчерашнего дня, - написала Павленко. - Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. Ситуация ухудшается, к вечеру снят ряд маршрутов общественного транспорта, поэтому большая просьба к руководителям предприятий – войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы».
В уборке Ялты задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, в том числе семь снегоуборочных машин.
Дороги обрабатываются специальной смесью, заготовлено порядка 700 тонн. Жителей и гостей города призывают в случае возникновения сложных ситуаций обращаться по номеру 112.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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