Происшествия
В Ялте временно ограничили проезд для грузового транспорта
В Ялте в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничен проезд для грузового транспорта.
Об этом сообщает на своей странице в «Facebook» глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Снегопад усиливается, засыпает верхние районы Ялты. Задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, включая 7 снегоуборочных машин. Одну из них сейчас отправили в сторону Фороса и Симеиза. У нас заготовлено 700 тонн смеси. В расчистке задействованы все имеющиеся силы. Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, «Горсвет» устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит Крымавтодор, дорога на Ай-Петри закрыта. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты», — сообщает глава администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дорога на Ай-Петри перекрыта из-за снежных переметов. Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района закрыта из-за снежных переметов.
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