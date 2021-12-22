В Ялте у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь

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В Ялте у маршрутного такси «Мерседес спринтер» при выполнении левого поворота сначала открылась, а затем и вовсе отвалилась дверь.

Видео инцидента попало на камеры регистратора едущего позади автомобиля.

Напомним, в Ялте поэтапно обновляется подвижной состав городского транспорта, но пока новые автобусы ездят не по всем маршрутам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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