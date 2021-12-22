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Происшествия

В Ялте у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь

В Ялте у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь

фото © Новости Крыма

В Ялте у маршрутного такси «Мерседес спринтер» при выполнении левого поворота сначала открылась, а затем и вовсе отвалилась дверь.

Видео инцидента попало на камеры регистратора едущего позади автомобиля.

Напомним, в Ялте поэтапно обновляется подвижной состав городского транспорта, но пока новые автобусы ездят не по всем маршрутам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте временно ограничили проезд для грузового транспорта. В Ялте в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничен проезд для грузового транспорта.

В Крыму водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз. Водитель маршрутного такси, который высадил ребенка-льготника из автобуса на мороз на трассе в Добровской долине, уволен.

Дорога на Ай-Петри перекрыта из-за снежных переметов. Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района закрыта из-за снежных переметов.

Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты. За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.

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Происшествия
В Ялте у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь

В Ялте у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь

В Ялте у маршрутного такси «Мерседес спринтер» при выполнении левого поворота сначала открылась, а затем и вовсе отвалилась дверь.

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