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Власть

В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

фото © Новости Крыма

Учебный процесс в ялтинских школах приостановлен на один день.

Об этом сегодня в своем Telegram-канале написала глава администрации города Янина Павленко.

«В связи со сложными погодными условиями образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты приостанавливается на один день – 23 декабря. Решение принято штабом ЧС», – написала Павленко.

Она призвала работодателей отнестись с пониманием и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей.

Ранее сообщалось, что в Ялте прошел сильный снегопад. В связи с этим больше десятка автобусных рейсов сняты с маршрутов. Также временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

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