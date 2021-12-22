В Севастополе внедряют экспресс-тесты на коронавирус

Севастополь получил около двух тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции на ранней стадии.

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

«По последнему постановлению главного санитарного врача тестируются все категории, у которых есть признаки ОРВИ. Поскольку есть экспресс-тесты – это более удобно: сразу проверили и через 15 минут есть результат», – пояснил заместитель губернатора.

В департаменте здравоохранения Севастополя добавили, что экспресс-тесты могут использоваться как в первичном звене, так и в стационарах больниц – на усмотрение медицинского персонала.

Отметим, что при высоком уровне тестирования населения в городе снижается количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В сравнении с прошлой неделей их число сократилось на 27%.

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