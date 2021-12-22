Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов ● Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки ● Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России ● В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей ● Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму
В Севастополе внедряют экспресс-тесты на коронавирус
Севастополь получил около двух тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции на ранней стадии.
Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.
«По последнему постановлению главного санитарного врача тестируются все категории, у которых есть признаки ОРВИ. Поскольку есть экспресс-тесты – это более удобно: сразу проверили и через 15 минут есть результат», – пояснил заместитель губернатора.
В департаменте здравоохранения Севастополя добавили, что экспресс-тесты могут использоваться как в первичном звене, так и в стационарах больниц – на усмотрение медицинского персонала.
Отметим, что при высоком уровне тестирования населения в городе снижается количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В сравнении с прошлой неделей их число сократилось на 27%.
В тексте использованы материалы: Форпост
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