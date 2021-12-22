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Происшествия

В Крыму водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз

13:52 среда, 22 декабря 2021

Водитель маршрутного такси, который высадил ребенка-льготника из автобуса на мороз на трассе в Добровской долине, уволен.

Эту информацию подтвердил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

«Водитель этого автобуса уже уволен и внесен в «черный список», – отметил Кратюк.

Накануне водитель автобуса, следовавшего по маршруту «симферопольский железнодорожный вокзал – Перевальное» в районе села Андрусово высадил из транспорта ребенка из числа льготной категории граждан.

Ранее сегодня в администрации района сообщили о начале проверки по факту инцидента.

В феврале текущего года Госдума приняла законопроект, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров в возрасте до 16 лет, не оплативших проезд. Соответствующие поправки были внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

За это правонарушение в КоАП РФ закреплен штраф в размере пяти тысяч рублей для водителей и в 20-30 тыс рублей для должностных лиц: ИП и кондукторов. В то же время общественники призвали правительство РФ на законодательном уровне ввести штрафы в 300 тыс рублей для перевозчиков за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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