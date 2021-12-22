Происшествия
В Крыму водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз
Водитель маршрутного такси, который высадил ребенка-льготника из автобуса на мороз на трассе в Добровской долине, уволен.
Эту информацию подтвердил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.
«Водитель этого автобуса уже уволен и внесен в «черный список», – отметил Кратюк.
Накануне водитель автобуса, следовавшего по маршруту «симферопольский железнодорожный вокзал – Перевальное» в районе села Андрусово высадил из транспорта ребенка из числа льготной категории граждан.
Ранее сегодня в администрации района сообщили о начале проверки по факту инцидента.
В феврале текущего года Госдума приняла законопроект, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров в возрасте до 16 лет, не оплативших проезд. Соответствующие поправки были внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
За это правонарушение в КоАП РФ закреплен штраф в размере пяти тысяч рублей для водителей и в 20-30 тыс рублей для должностных лиц: ИП и кондукторов. В то же время общественники призвали правительство РФ на законодательном уровне ввести штрафы в 300 тыс рублей для перевозчиков за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты. За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.
Севастопольские депутаты хотят пополнить бюджет с помощью незаконных парковок. Депутат от партии «Единая Россия Вячеслав Камзолов внес в севастопольское заксобрание проект закона, согласно которому расширяется перечень должностных лиц, имеющих право штрафовать за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке.
Симферопольцы по-прежнему жалуются на работу общественного транспорта. Жители крымской столицы продолжают жаловаться на несоблюдение расписания маршрутными автобусами.
В Крым на Новый год пустят дополнительные авиарейсы. Количество рейсов в Крым увеличится на период новогодних каникул.
Тридцать ДТП за сутки: обстановка на дорогах заснеженного Севастополя
В Севастополе, который накануне засыпало снегом, за сутки зарегистрировано тридцать дорожно-транспортных происшествий.
Сильный мороз надвигается на ЮБК: объявлено штормовое
До десяти градусов мороза прогнозируется на Южном берегу Крыма в четверг и пятницу, объявлено штормовое предупреждение.
Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов
Количество умерших за сутки - 24. По официальным данным, в Крыму - самая высокая смертность в мире от коронавируса.
«Мы в Крыму изгои» - из крымских сетей
В соцсетях регулярно жалуются на российские компании и сервисы, которые отказываются работать на территории Крыма и обслуживать крымчан.
вчера
В море у берегов Севастополя увидели плавающую голову
20 часов назад
Строители украли 41 миллион при реконструкции грязелечебницы в Крыму
Хищение бюджетных денег в сумме более 41 млн рублей вскрылось в Евпатории, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.