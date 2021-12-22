Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -4
море +12

Происшествия

В Джанкойском районе обрушилась часть моста

В Джанкойском районе обрушилась часть моста

фото © @dzhankoi_segodnia

В Крыму рухнула часть моста, ведущего из Джанкоя в село Победное.

Об этом сообщают местные жители. На данный момент дорога перекрыта, ведутся аварийные работы.

В социальных сетях жители замечают, что данный мост в районе еще не самый проблемный.

«Самый интересный факт. Мост закрыли. Как людям добираться до города? И закрыли из-за того что упали перила? Есть мост Победное — Дымовка, который в намного худшем состоянии, и больше пяти лет стоит без двух перил. И никто не перекрыл», — пишут жители в социальной сети Instagram.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз. Водитель маршрутного такси, который высадил ребенка-льготника из автобуса на мороз на трассе в Добровской долине, уволен.

Дорога на Ай-Петри перекрыта из-за снежных переметов. Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района закрыта из-за снежных переметов.

Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты. За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.

Севастопольские депутаты хотят пополнить бюджет с помощью незаконных парковок. Депутат от партии «Единая Россия Вячеслав Камзолов внес в севастопольское заксобрание проект закона, согласно которому расширяется перечень должностных лиц, имеющих право штрафовать за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке.

Власть
В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды

Учебный процесс в ялтинских школах приостановлен на один день.

Власть
Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж

Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж

Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.

Происшествия
В Джанкойском районе обрушилась часть моста

В Джанкойском районе обрушилась часть моста

В Крыму рухнула часть моста, ведущего из Джанкоя в село Победное.

Общество
Какой сегодня праздник 22 декабря

Какой сегодня праздник 22 декабря фото

Сегодня, 22 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации