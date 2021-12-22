В Джанкойском районе обрушилась часть моста

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В Крыму рухнула часть моста, ведущего из Джанкоя в село Победное.

Об этом сообщают местные жители. На данный момент дорога перекрыта, ведутся аварийные работы.

В социальных сетях жители замечают, что данный мост в районе еще не самый проблемный.

«Самый интересный факт. Мост закрыли. Как людям добираться до города? И закрыли из-за того что упали перила? Есть мост Победное — Дымовка, который в намного худшем состоянии, и больше пяти лет стоит без двух перил. И никто не перекрыл», — пишут жители в социальной сети Instagram.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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