Происшествия
Тридцать ДТП за сутки: обстановка на дорогах заснеженного Севастополя
фото © Форпост
В Севастополе, который накануне засыпало снегом, за сутки зарегистрировано тридцать дорожно-транспортных происшествий.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «За минувшие сутки на территории Севастополя произошло три ДТП с пострадавшими и двадцать семь ДТП – с материальным ущербом без пострадавших», – сообщила начальник пресс-службы УМВД по Севастополю Жанна Марголина.
В частности, около шести утра на восьмом километре автодороги Севастополь – порт Бухта Камышовая – мыс Фиолент, автомобиль Renault Logan съехал с дороги в заниженный кювет и провалился в яму, заполненную водой на метр.
Как выяснилось, водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Мужчина выбрался самостоятельно, а вот машину пришлось доставать спецтехникой.
Несмотря на старания дорожных служб, в городе по-прежнему есть участки, где движение сильно затруднено из-за снегопада. В числе проблемных дорог в ведомстве называют трассу Севастополь – Ялта, от Ялтинского кольца, а также район Казачьей бухты и улицу Жидилова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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