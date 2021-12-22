Тридцать ДТП за сутки: обстановка на дорогах заснеженного Севастополя

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В Севастополе, который накануне засыпало снегом, за сутки зарегистрировано тридцать дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «За минувшие сутки на территории Севастополя произошло три ДТП с пострадавшими и двадцать семь ДТП – с материальным ущербом без пострадавших», – сообщила начальник пресс-службы УМВД по Севастополю Жанна Марголина.

В частности, около шести утра на восьмом километре автодороги Севастополь – порт Бухта Камышовая – мыс Фиолент, автомобиль Renault Logan съехал с дороги в заниженный кювет и провалился в яму, заполненную водой на метр.

Как выяснилось, водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Мужчина выбрался самостоятельно, а вот машину пришлось доставать спецтехникой.

Несмотря на старания дорожных служб, в городе по-прежнему есть участки, где движение сильно затруднено из-за снегопада. В числе проблемных дорог в ведомстве называют трассу Севастополь – Ялта, от Ялтинского кольца, а также район Казачьей бухты и улицу Жидилова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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