Происшествия
Студент симферопольского техникума разобрал чужой автомобиль почти на 200 тысяч рублей
В полицию Симферополя обратился 39-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили детали с его автомобиля на сумму свыше 195 тысяч рублей.
За несколько дней воры сняли с автомобиля передний бампер, две передние фары, колеса, насос и различные навесные агрегаты, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По горячим следам правоохранители задержали 16-летнего учащегося одного из симферопольских техникумов. Парень признался в содеянном, а при обыске в его доме нашлось практически все похищенное.
Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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