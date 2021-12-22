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Происшествия

Студент симферопольского техникума разобрал чужой автомобиль почти на 200 тысяч рублей

14:49 среда, 22 декабря 2021

В полицию Симферополя обратился 39-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили детали с его автомобиля на сумму свыше 195 тысяч рублей.

За несколько дней воры сняли с автомобиля передний бампер, две передние фары, колеса, насос и различные навесные агрегаты, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранители задержали 16-летнего учащегося одного из симферопольских техникумов. Парень признался в содеянном, а при обыске в его доме нашлось практически все похищенное.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

С новогодней елки в Саках украли игрушки. Неизвестный снял украшения с городской елки, установленной на площади Революции в городе Саки.

В Симферополе студент техникума за несколько ночей разобрал чужой автомобиль Audi. В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже.

Старики-разбойники: пожилой симферополец ограбил ломбард. 62-летний житель Симферополя совершил ограбление столичного ломбарда.

В Саках 18-летняя девушка со своим парнем вынесла из дома матери сейф с деньгами. С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из шкафа в ее комнате пропал сейф.

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