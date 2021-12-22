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Власть

Строители украли 41 миллион при реконструкции грязелечебницы в Крыму

06:45 среда, 22 декабря 2021
Строители украли 41 миллион при реконструкции грязелечебницы в Крыму

фото © Новости Крыма

Хищение бюджетных денег в сумме более 41 млн рублей вскрылось в Евпатории, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

«Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Евпатории вскрыты факты должностного преступления со стороны руководителей строительной компании, которая выполняла реконструкцию одной из евпаторийских грязелечебниц», - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в ноябре 2015 года должностные лица фирмы заключили контракт с администрацией Евпатории на выполнение проектно-изыскательных работ на объекте.

Далее в период 2015-2016 годов они с целью хищения денег предоставляли городским властям недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Их действия нанесли более чем 41-миллионный ущерб бюджету. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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