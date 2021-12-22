США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию

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Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений «в случае вторжения российских войск на Украину».

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей. Экспортные ограничения предлагаются в дополнение к экономическим санкциям, пояснил собеседник Reuters. Он также заявил, что обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть ей доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.

7 декабря Bloomberg сообщил, что США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае возможного вторжения России на Украину. Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.

В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ «спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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