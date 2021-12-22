Спикер парламента Крыма Константинов назвал Сталина «величайшим историческим деятелем»

фото © Новости Крыма

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в день рождения советского диктатора Иосифа Сталина назвал его «политиком, умевшим с позиции превосходства вести диалог с Западом».

Об этом сообщает парламент в своем Telegram-канале.

«Ради этой цели (приближения коммунизма), светлого будущего, он готов был жертвовать целыми поколениями своих современников. Сейчас его помнят как государственника, обеспечившего стремительное нарастание мощи страны, политика, умевшего на равных, а то и с позиции превосходства, вести диалог с Западом. Надо понимать, что в критические моменты народ России всегда выдвигает вождей, достойных масштабу стоящих перед страной вызовов, каким, безусловно, был и Сталин», – заявил Константинов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

СМИ показали трехэтажный особняк бывшего зама Аксенова. Журналисты нашли в Судаке огромный особняк, который построил себе бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов.

Поклонская защитила диссертацию о российско-украинских отношениях. Посол России в Кабо-Верде, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ по теме российско-украинских отношений.

ЕС продлил экономические санкции против России. Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на председателя Евросовета Шарля Мишеля.

В Белогорске назначили нового мэра. В Белогорске завершился конкурс на должность главы администрации.