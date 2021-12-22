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Власть

Спикер парламента Крыма Константинов назвал Сталина «величайшим историческим деятелем»

18:26 среда, 22 декабря 2021
Спикер парламента Крыма Константинов назвал Сталина «величайшим историческим деятелем»

фото © Новости Крыма

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в день рождения советского диктатора Иосифа Сталина назвал его «политиком, умевшим с позиции превосходства вести диалог с Западом».

Об этом сообщает парламент в своем Telegram-канале.

«Ради этой цели (приближения коммунизма), светлого будущего, он готов был жертвовать целыми поколениями своих современников. Сейчас его помнят как государственника, обеспечившего стремительное нарастание мощи страны, политика, умевшего на равных, а то и с позиции превосходства, вести диалог с Западом. Надо понимать, что в критические моменты народ России всегда выдвигает вождей, достойных масштабу стоящих перед страной вызовов, каким, безусловно, был и Сталин», – заявил Константинов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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