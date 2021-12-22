Сниженные цены на электричество в Крыму компенсируют из бюджета России

Российское правительство приняло проект распоряжения, согласно которому из резервного фонда будут выделены деньги на предоставление субсидий крымскому бюджету за сниженные цены на электричество.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства пояснили, что принятие этого распоряжения позволит компенсировать выпадающие доходы, образованные вследствие установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже экономически обоснованного уровня.

«О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в РК, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня», - говорится в сообщении кабмина.

Для крымчан дифференцированные тарифы на электроэнергию и газ сохранены.

Как сообщалось, ранее в «Крымэнерго» озвучили дифференцированные тарифы на свет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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