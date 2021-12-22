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Общество

Сильный мороз надвигается на ЮБК: объявлено штормовое

13:39 среда, 22 декабря 2021
Сильный мороз надвигается на ЮБК: объявлено штормовое

фото © pixabay.com

До десяти градусов мороза прогнозируется на Южном берегу Крыма в четверг и пятницу, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 23-24 декабря на ЮБК ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза», - предупредили в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, море, а водителей по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте.

При нахождении на улице важно одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

«Во избежание переохлаждения и обморожения исключите длительное пребывание на улице, для выхода одевайте легкую, плотную одежду из натуральной ткани и шерсти либо специальную термоодежду. Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров с образованием наледи, ни в коем случае не заходите в опасные зоны», - добавили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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