С улиц Севастополя уберут полторы тонны трупов животных

На протяжении 2022 года в Севастополе планируется убрать трупы животных общей массой в 1510 килограммов.

Такая информация содержится в государственном контракте, заказчиком которого выступило ГБУ «Парки и скверы».

Судя по всему, уборка трупов животных — дело выгодное. На конкурс было подано пять заявок, а в ожесточенной конкурентной борьбе победителем был признан индивидуальный предприниматель, который снизил стоимость в 3,5 раза — годовой контракт на уборку павших животных ушел за 207 373 рубля 20 копеек вместо изначальных 765 071 рубля 70 копеек.

Исполнитель обязан проводить взвешивание каждого трупа, подтверждая достоверность цифр фотофиксацией, а также делать фото останков животного в месте обнаружения. После чего этот примечательный фотоархив вместе с актами подбора и другими документами отправляется в ГБУ «Парки и скверы».

Сам процесс уборки должен проходить с использованием санитарной обработки спецодежды сотрудников и транспорта, а перевозка трупов животных должна проходить с применением специальных закрытых емкостей — кроме тех случаев, когда масса останков превышает 25 килограммов.

В последнее время тема животных, чьи трупы при тех или иных обстоятельствах были обнаружены на улицах города-героя, приобрела значительную актуальность — в первую очередь речь идет о бездомных животных.

Проблема усугубляется тем, что никто в точности не знает, сколько в Севастополе живет, к примеру, бродячих собак. Бесконтрольные стаи которых нередко оказываются связаны с массовой насильственной гибелью уже домашних животных.

Эту проблему взялся решить губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В эфире правительственного телеканала он анонсировал отлов и стерилизацию бродячих собак сотрудниками ГБУ «Парки и скверы».

В начале следующего года они будут обеспечены соответствующим оборудованием, в том числе и для доставки животных в ветеринарную службу, а затем в приют.

В тексте использованы материалы: Форпост

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