Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным

Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.

Как сообщает Mash на волне, Роман ушел из дома 19 декабря. Парня искали всем полуостровом: волонтеры прочесывали местность, жители делились информацией в соцсетях и клеили листовки.

Сегодня поисковая группа нашла его повешенным в районе лесополосы недалеко от Винзавода. По предварительной версии, подросток покончил с собой. В обстоятельствах трагедии разбираются полиция и Следком.

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