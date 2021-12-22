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Происшествия

Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным

Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.

Как сообщает Mash на волне, Роман ушел из дома 19 декабря. Парня искали всем полуостровом: волонтеры прочесывали местность, жители делились информацией в соцсетях и клеили листовки.

Сегодня поисковая группа нашла его повешенным в районе лесополосы недалеко от Винзавода. По предварительной версии, подросток покончил с собой. В обстоятельствах трагедии разбираются полиция и Следком.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина впал в кому в результате ДТП в Симферопольском районе. Медики доставили в медучреждение мужчину, который впал в кому после ДТП, произошедшего на трассе в районе села Перевальное Симферопольского района.

Из-за снегопада в Севастополе произошло 14 ДТП. За несколько утренних часов в день первого снега в Севастополе на дорогах города произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.

На мысе Фиолент под Севастополем неизвестные охотятся на белок. Так, грызунов ловят с помощью металлических сеток, которые устанавливают на деревьях.

В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома. Взрыв в доме по улице Маринеско в Севастополе напугал местных жителей, они обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.

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