Происшествия
Пропавший два дня назад молодой ялтинец найден повешенным
Под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего парня.
Как сообщает Mash на волне, Роман ушел из дома 19 декабря. Парня искали всем полуостровом: волонтеры прочесывали местность, жители делились информацией в соцсетях и клеили листовки.
Сегодня поисковая группа нашла его повешенным в районе лесополосы недалеко от Винзавода. По предварительной версии, подросток покончил с собой. В обстоятельствах трагедии разбираются полиция и Следком.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мужчина впал в кому в результате ДТП в Симферопольском районе. Медики доставили в медучреждение мужчину, который впал в кому после ДТП, произошедшего на трассе в районе села Перевальное Симферопольского района.
Из-за снегопада в Севастополе произошло 14 ДТП. За несколько утренних часов в день первого снега в Севастополе на дорогах города произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.
На мысе Фиолент под Севастополем неизвестные охотятся на белок. Так, грызунов ловят с помощью металлических сеток, которые устанавливают на деревьях.
В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома. Взрыв в доме по улице Маринеско в Севастополе напугал местных жителей, они обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.
Какой сегодня праздник 22 декабря фото
Сегодня, 22 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Госдепартамент США обновил предупреждение об опасности поездок в Крым
США не рекомендуют своим гражданам путешествовать в Украину из-за ситуации с COVID-19 и «возросших угроз со стороны России».
Строители украли 41 миллион при реконструкции грязелечебницы в Крыму
Хищение бюджетных денег в сумме более 41 млн рублей вскрылось в Евпатории, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
На перевале в Крыму произошло страшное ДТП с участием КамАЗа
На Ангарском перевале на повороте внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате легковой автомобиль получил сильные повреждения.
23 часа назад
В море у берегов Севастополя увидели плавающую голову
14 часов назад
Кто в Крыму может потерять жилье
15 часов назад
Большая Ялта готовится принять удар стихии
18 часов назад
У граждан Украины изъяли оружие и боеприпасы при въезде в Крым
У граждан Украины, которые направлялись в Крым через границу между полуостровом и материковой Украиной, изъяли оружие и боеприпасы.