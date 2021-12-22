Прогноз погоды в Крыму на среду 22 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 22 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до -2, ночью от -7 до -5 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 1, ночью от -4 до -1 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -3 до 0 градусов. Ветер северо-западный 29 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -7 до -1, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 81 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 32 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 76 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до 0, ночью от -6 до -4 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -7 до -2, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -9 до -3, ночью от -9 до -6 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -10 до -4, ночью от -9 до -6 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -10 до -5, ночью от -10 до -7 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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