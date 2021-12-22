Под Симферополем столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшая

Один человек пострадал в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Симферопольском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

ДТП с участием автобуса Hyundai и легкового Chevrolet произошло в среду утром в селе Доброе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, в момент столкновения в автобусе пассажиров не было, однако водителю легковушки помощь медиков понадобилась.

«В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля, доктора скорой помощи оказали ей помощь на месте. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было. Крымские спасатели оказали содействие сотрудникам скорой помощи и ГИБДД, а также приняли противопожарные меры для предотвращения загорания», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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