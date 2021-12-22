Происшествия
Под Севастополем легковушка слетела в кювет и едва не утонула
На Фиоленте в районе бухты Александры легковой автомобиль вылетел в кювет и чуть не утонул.
Об этом очевидцы события сообщили в социальных сетях.
На кадрах опубликованного видео можно рассмотреть автомобиль, завалившийся на бок, и практически на половину погруженный в талую воду.
«Водитель чуть не утонул. Замерз и уехал домой. Договорились через час попробовать его достать», — написал один из пользователей соцсети.
Как рассказывают очевидцы, днем раньше здесь спасали «Жигули».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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