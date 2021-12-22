Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты

За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.

Вместе с тем чрезвычайных ситуаций, связанных ухудшением погоды, в регионе не зафиксировано, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. Так, на Ангарском перевале выпало 10 мм осадков, в Бахчисарайском районе - 8 мм, на Ай-Петри - 5 мм, в Черноморском районе - 4 мм, Симферополе - 1 мм.

Максимальные порывы ветра наблюдались на Ай-Петри - 17 м/с, в Алуште - 16 м/с, Черноморском райоее - 15 м/с.

«На данный момент дороги и перевалы обработаны и очищены, движение не затруднено, ситуация на дорогах стабильная. За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, не зафиксировано. В ближайшие два часа осадки прогнозируются: в районе Ангарского перевала, горы Ай-Петри, Алушты, Бахчисарайского района, а также незначительные в Симферополе. Максимальные порывы ветра прогнозируются в горах - до 15 м/с», - сообщил Садаклиев.

Он напомнил, что до 24 декабря на полуострове действует штормовое предупреждение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцы по-прежнему жалуются на работу общественного транспорта. Жители крымской столицы продолжают жаловаться на несоблюдение расписания маршрутными автобусами.

В Крым на Новый год пустят дополнительные авиарейсы. Количество рейсов в Крым увеличится на период новогодних каникул.

В центре Севастополя убрали парковку. Севастопольских водителей оставили без удобной бесплатной парковки в центре города — площадь Нахимова временно закрыли для транспорта, сообщили пользователи соцсетей.

Крымчанам разрешили ходить в налоговую. С 20 декабря в Крыму налоговые инспекции принимают граждан без предварительной записи.