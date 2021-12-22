Власть
Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж
фото © Юлия Момотенко|ВКонтакте
Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.
Экс-вице-премьер Крыма и действующий помощник главы республики Сергея Аксенова по жилищно-коммунальному хозяйству Юлия Жукова вышла замуж за депутата Зуйского сельского Совета Алексея Момотенко.
Юлия Жукова известна на полуострове как один из главных экспертов в области ЖКХ. Именно под ее контролем проходят реконструкции общественных пространств в городах Крыма. 41-летнюю Жукову считают «глазами и ушами» Сергея Аксенова в вопросах благоустройства.
Об избраннике чиновницы известно не так много. Алексею Момотенко 34 года. Он депутат Зуйского сельского Совета и предприниматель. Как и супруга, работает в сфере ЖКХ. Момотенко генеральный директор частной управляющей компании.
Единственная фотография с бракосочетания появилась в соцсетях молодоженов 11 декабря, а на днях Юлия Жукова изменила фамилию в соцсетях на Момотенко.
Будет ли и в официальных документах у помощника главы Крыма новая фамилия — пока неизвестно.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пройдет перепись тараканов. Стартует Всекрымская «перепись тараканов», которая продлится до 31 декабря 2021 года.
Какой сегодня праздник 21 декабря. Сегодня, 21 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Симферополя проигнорировали Аксенова и устроили праздник у елки. Накануне в присутствии десятков горожан шумно и весело зажгли главную елку крымской столицы.
Какой сегодня праздник 20 декабря. Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте остановили учебный процесс из-за непогоды
Учебный процесс в ялтинских школах приостановлен на один день.
Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж
Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.
В Джанкойском районе обрушилась часть моста
В Крыму рухнула часть моста, ведущего из Джанкоя в село Победное.
«Мы в Крыму изгои» - из крымских сетей
В соцсетях регулярно жалуются на российские компании и сервисы, которые отказываются работать на территории Крыма и обслуживать крымчан.
вчера
Какой сегодня праздник 22 декабря фото
Сегодня, 22 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.