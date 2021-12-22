Одна из самых влиятельных холостячек Крыма вышла замуж

фото © Юлия Момотенко|ВКонтакте

Помощник главы республики связала себя узами брака с депутатом сельсовета.

Экс-вице-премьер Крыма и действующий помощник главы республики Сергея Аксенова по жилищно-коммунальному хозяйству Юлия Жукова вышла замуж за депутата Зуйского сельского Совета Алексея Момотенко.

Юлия Жукова известна на полуострове как один из главных экспертов в области ЖКХ. Именно под ее контролем проходят реконструкции общественных пространств в городах Крыма. 41-летнюю Жукову считают «глазами и ушами» Сергея Аксенова в вопросах благоустройства.

Об избраннике чиновницы известно не так много. Алексею Момотенко 34 года. Он депутат Зуйского сельского Совета и предприниматель. Как и супруга, работает в сфере ЖКХ. Момотенко генеральный директор частной управляющей компании.

Единственная фотография с бракосочетания появилась в соцсетях молодоженов 11 декабря, а на днях Юлия Жукова изменила фамилию в соцсетях на Момотенко.

Будет ли и в официальных документах у помощника главы Крыма новая фамилия — пока неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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