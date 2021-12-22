На лето просим освободить: на что приходится соглашаться квартирантам в Крыму

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Многие жители и тем более гости Крыма хоть раз сталкивались с арендой квартиры или дома.

Сейчас большинство объявлений о долгосрочной аренде публикуются на специальных онлайн-площадках — именно там обычно и происходит первое знакомство как с жильем, так и с его ценой.

Если подробнее изучить объявления, можно найти ряд общих черт. Например, крымские арендаторы часто прописывают, будут ли выселять жильцов, поднимут ли цену или оставят квартирантов на лето без изменения условий.

Разберемся, сколько стоит снять более-менее приличное жилье на полуострове, какие квартиры самые дорогие и где живут самые добрые арендодатели.

Севастополь

Если вбить в поисковой строке «сниму жилье на длительный срок в Севастополе», сразу появится больше тысячи объявлений на любой вкус, от агентств недвижимости до частников. Узнать, кто есть кто, можно только по телефону: часто под иконкой «собственник» маскируются риелторы.

Средняя цена за более-менее приличную квартиру — 23-27 тысяч рублей за две, чаще одну, комнаты. Если объявление публикует агентство недвижимости или риелтор, придется заплатить еще и комиссию, которая в большинстве случаев составляет 50% от месячной суммы аренды. Собственник иногда просит еще и залог — и тогда итоговая сумма, которую должен отдать будущий квартирант перед заездом, может быть неподъемной.

Самый большой минус студий и однушек — в июне придется съехать: до сентября такие квартиры чаще всего сдаются посуточно для отдыхающих.

Сегодня самое дорогое предложение аренды в Севастополе — 200 тысяч рублей в месяц. Сверху нужно заплатить еще 200 тысяч залога. Квартира-студия площадью 23 квадратных метра находится в элитном жилом комплексе в живописном урочище Ласпи. К бонусам арендодатель причисляет алюминиевые раздвижные окна, теплые полы, современную технику и лифт.

Евпатория

По сравнению с городом-героем объявлений о долгосрочной сдаче жилья в Евпатории почти в десять раз меньше. В отличие от севастопольских арендодателей, евпаторийские владельцы жилья намного чаще предупреждают, что квартира (или домик) сдаются до мая-июня.

Цены тоже значительно меньше. Например, самая дорогая квартира — просторная двушка у моря — стоит 60 тысяч рублей в месяц. Длительно она сдается до мая, а уже после собственник решит, выселять ему жильцов или договорится с ними о «летней» цене. Аренда в Евпатории стартует от 10-12 тысяч вместе с коммуналкой. Средняя цена за приличную однушку или двушку составляет 15-17 тысяч рублей.

Типичная для Крыма ситуация, когда зимой и летом одно и то же жилье сильно отличается в цене, характерна и для Евпатории. Причем с мая по октябрь стоимость может вырасти настолько, что за один «теплый» месяц придется выложить, как за весь «холодный» период. К примеру, двухкомнатная квартира в Евпатории в декабре может сдаваться за 16 тысяч в месяц, в мае — за 20 тысяч, а в сезон — за 28 тысяч и выше. Чтобы найти в городе приличное жилье на длительный срок без изменений цены, придется сильно постараться.

Судак

В Судаке на длительный срок сейчас сдается всего десять квартир. Самое выгодное предложение — 12 тысяч в месяц за 16 квадратных метров. В эти «просторные» апартаменты собственник готов пустить только с залогом в размере месячной стоимости. Кроме того — сюрприз — в июне придется съехать.

В среднем квартиры в Судаке сдаются по 15 тысяч рублей в месяц. Самый дорогой объект — «трешка» площадью 200 квадратных метров с дизайнерским ремонтом. Заселиться в нее можно за 20 тысяч рублей в месяц без залога. Но не исключено, что на лето цена существенно подскочит.

Керчь

В городе-герое сегодня длительно сдаются около 350 квартир. Снять однушку (или убитую двушку без холодильника) можно от 10 тысяч рублей. Квартиры в приемлемом состоянии сдаются от 15 тысяч. Явно демократичные суммы за аренду «компенсируются» все теми же комиссиями риелтору.

В Керчи сразу не пишут, что на лето выселяют жильцов или повышают цену. Такую информацию они преподносят в самом конце, как бы уточняя, что квартира сдается на длительный срок, но оплата за теплые и холодные месяцы может отличаться. Часто указывается две цены: за год без выселения и с выселением.

Витиеватая арифметика выглядит примерно так: «Сдается двухкомнатная квартира с неплохим ремонтом в центре Керчи. 25 тысяч в месяц и залог. Цена за аренду до лета — 26 тысяч, за весь год без выселения – 29 тысяч».

Самая дорогая квартира в Керчи — семикомнатные апартаменты площадью 263 квадратных метра стоимостью 100 тысяч рублей в месяц, плюс еще 50 тысяч — залог и комиссия. На лето собственник обещает не выселять.

Феодосия

В городе-музее Айвазовского на длительный срок сдается 145 квартир. И здесь прослеживается четкая закономерность: чем меньше стоимость жилья, тем вероятнее, что владельцы попросят освободить его перед сезоном, чтобы сдать туристам, либо повысят цену на сезон.

И однокомнатные, и двухкомнатные квартиры стоят одинаково — от 13-15 тысяч рублей. Часто в объявлениях прописан залог и то, что коммуналка оплачивается отдельно. Поиск объекта «от собственника», скорее всего, обернется провалом, поэтому нужно заранее готовиться к расходам и на комиссию.

Сейчас самая дорогая квартира в Феодосии — это «трешка» площадью 78 квадратных метров. За нее просят 30 тысяч рублей и залог за два месяца.

Ялта

Цены в курортной столице Крыма разнятся от 22 до шокирующих 70 тысяч рублей за однокомнатную квартиру или студию в новом жилом фонде. Ценообразование зависит от района, времени года и ремонта. Разрыв между стоимостью аренды летом и зимой здесь больше, чем в других городах полуострова. К примеру, в холодные месяцы квартира может стоить 8 тысяч с коммуналкой, а в мае — все 20. При этом квартиру в старом фонде без ремонта и привычной уже бытовой техники можно снять за 16 тысяч рублей, не боясь выселения на лето.

Две самые дорогие квартиры в Ялте (двухуровневые пентхаусы в одном доме с одинаковой площадью 280 квадратных метров, но с разным числом комнат) стоят по 800 тысяч в месяц. Хозяева первой залог милостиво скостили, собственникам второй придется его выложить в месячном размере. Комиссия в этом случае кажется достаточно скромной — всего 24 тысячи рублей. Такова цена за явную роскошь, обилие техники, включенную в стоимость уборку и питьевую воду в кулерах.

Симферополь

Крымская столица после прибрежных городов не так сильно шокирует ценами.

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Симферополе начинается от 12 тысяч рублей. Чаще всего по такой цене сдаются квартиры в отдаленных районах и без современного ремонта. Но и их помогают сдавать посредники. Однушки и двушки с приличным ремонтом стоят на порядок выше — от 25 до 40 тысяч рублей.

Симферопольские арендодатели не просят выезжать на лето и не повышают цену на этот период. При этом они более требовательны к чистоте и просят не курить в помещении. Дополнительные расходы могут быть связаны с коммуналкой, которая зависит от сезона. В целом симферопольские арендодатели выглядят лояльней, чем их «курортные» коллеги. Возможно, это связано с тем, что здесь нет моря.

На данный момент самое дорогое предложение — трехкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров за 80 тысяч рублей, плюс залог и комиссия в 40 тысяч рублей.

Чего ожидать?

Со стороны может показаться, что рынок аренды в Крыму сильно штормит. Цены на жилье колеблются от умеренных до откровенно безумных, сезонная арифметика тоже не радует. Этим правилам уже не один год, и поверить в снижение цен или безусловное соответствие цены качеству сложно. И стоимость продолжает расти. Как говорят сами риелторы, это связано с тем, что спрос стал превышать предложения.

Ситуация на полуострове не уникальна: как писал «Коммерсант», в конце октября аналитики говорили о резком росте стоимости долгосрочной аренды жилья по всей России. По сравнению с прошлым годом цены на однокомнатные квартиры в 2021 году выросли на 6%, на двухкомнатные — на 8%. В среднем, это 19,9 и 29,4 тысячи рублей соответственно.

Но в декабре этого года Минстрой России сделал неожиданный ход: ведомство разработало законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), которая обяжет арендодателей регистрировать все договоры по сдаче внаем квартир, апартаментов и машино-мест. По данным «РБК-Недвижимость», сейчас этот законопроект находится на этапе разработки и проходит согласование с органами власти.

Согласно документу, все собственники недвижимости должны будут вносить в систему информацию в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения в него изменений. По мнению авторов, это должно обезопасить арендаторов.

«Проект нацелен на защиту интересов граждан за счет создания прозрачных и понятных условий для заключения договоров аренды, а также введения удобных механизмов взаимодействия сторон с применением современных цифровых технологий», — пояснили в ведомстве.

Аналитики рынка недвижимости к такому новшеству отнеслись скептически. Говорить о каких-либо изменениях, по их мнению, еще рано. В Крыму предложение не комментируют, видимо, стараясь не нагнетать. Как на возможные новшества отреагирует своенравный рынок крымской недвижимости, покажет время.

В тексте использованы материалы: Форпост

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