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Бизнес

Может ли в Крыму подешеветь бензин

08:28 среда, 22 декабря 2021
Может ли в Крыму подешеветь бензин

фото © Today.ua

В следующем году Крым останется одним из регионов, где стоимость топлива традиционно выше среднероссийской.

Перспективы 2022-го и вероятность изменений на крымском бензиновом рынке оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По данным рейтинга РИА Новости, в октябре стоимость бензина марки А-92 в Крыму равнялась 50 рублям 22 копейкам, что на 10,2% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Таким образом, по цене на топливо республика оказалась на восьмом месте среди регионов России после Чукотки (60 рублей) Магаданской (58,33) и Сахалинской (57,98) областей, Якутии (56,35), Камчатского (55,22), Забайкальского (51,99) краев и Республики Тыва (50,51).

При этом по соотношению стоимости бензина к среднему заработку в регионе Крым занял 74 место: по расчетам аналитиков, среднестатистический житель полуострова может купить на свою месячную зарплату 630 литров бензина. Тогда как жители Чукотки, например, имеют доходы, позволяющие купить в месяц 1865 литров «самого дорогого» бензина в России. На первом месте по доступности оказался Ямало-Ненецкий автономный округ - 2084 литра, на втором - москвичи, которые при желании могут себе позволить купить 2038 литров бензина в месяц.

Также следует отметить, что соседний с Крымом Краснодарский край оказался на 45 месте по доступности топлива для местных жителей - розничная цена бензина в регионе составляет 47,26 рубля, на среднюю краевую зарплату можно купить 740 литров.

По мнению Станислава Митраховича, снижения цен на бензин внутри страны в наступающем 2022 году ожидать не следует. Такую тенденцию диктует мировой рынок:

«Как и в предыдущие годы, все будет зависеть от совокупности обстоятельств: в частности от того, насколько выгодно будет продавать нефть за рубеж. Пока ощущение такое, что штамм коронавируса омикрон, хотя и быстро распространяется, но вряд ли приведет к тотальному закрытию экономик. Поэтому предположительно цена нефти не должна упасть из-за коронавируса. При этом американцы не торопятся снимать санкции с Ирана и Венесуэлы, что тоже будет поддерживать цены на плаву. Все это подстегнет интерес нефтяных компаний к экспорту нефти, что будет провоцировать рост цен на бензин на внутреннем рынке», - полагает Митрахович.

Уже по итогам этого года он прогнозирует «бензиновое опережение» инфляции. Это коррелирует с данными рейтинга, по которым за 10 месяцев года бензин марки АИ-92 подорожал на 6,9% при том, что инфляция за это время составила 6,5%.

«Если в 2020 году рост цен вписался в уровень инфляции, то в 2021, по итогам года, вероятнее всего, не впишется. Та же ситуация ожидается в 2022-м. Если не случится какого-то тотального закрытия из-за омикрона, бензин будет и дальше дорожать», - считает эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Назван размер прожиточного минимума в Крыму. Правительство Республики Крым установило величину прожиточного минимума на 2022 год в размере 12 274 рубля, что на 11,6% больше текущего.

Назван самый подорожавший в Крыму продукт. С начала 2021 года в Республике Крым выросла в цене продуктовая корзина, однако больше всего подорожал картофель.

Крымчане не экономят деньги и живут одним днем. Прожить полгода на свои сбережения смогут лишь 15% крымчан. И всего у 4% при случае получится продержаться год и дольше на накопленное.

Каждый второй крымчанин согласен на зарплату в конвертах. Получать «черную» зарплату готовы около половины крымчан, треть жителей региона не согласны на эти условия оплаты своего труда.

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