Лужи и грязь: как выглядит дорога к школе в столице Крыма

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Детям и подросткам приходится проходить настоящее испытание по пути к учебному учреждению.

Жители столицы Крыма пожаловались на лужи и грязь, которые приходится преодолевать детям и подросткам по пути в 31-ю школу. Об этом говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь».

«Это какой-то кошмар - постоянно лужи и грязь. Люди ведут утром детей в сад, школьники идут в школу. Там не обойти этот кошмар. Администрация Симферополя, примите меры по устранению, невозможно там пройти, особенно когда дождь и снег!» - говорится в публикации.

«Ой, почти к каждой школе такая дорога. А бывает, что дитяток чуть не к двери подвозят, так к школе не подобраться вообще», - прокомментировала Валерия Романова.

«Ностальгия... 12 лет прошло, а нечего не изменилось», - написал Олег Никитин.

«Плиты немного просели. Снять, засыпать песком, ровно укатать и снова положить. Как минимум», - указала местным властям направление для работы пользователь Ирина Мичурина.

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