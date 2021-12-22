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Коронавирус в Крыму

Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов

08:58 среда, 22 декабря 2021
Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов

фото © rbc.ru

Количество умерших за сутки - 24. По официальным данным, в Крыму - самая высокая смертность в мире от коронавируса.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 822 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 898 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 116 745.

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Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов

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