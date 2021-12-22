Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки ● Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России ● В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей ● Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму ● В отелях Крыма на Новый год усилят контроль
Летальность от коронавируса в Крыму превысила 15 процентов
фото © rbc.ru
Количество умерших за сутки - 24. По официальным данным, в Крыму - самая высокая смертность в мире от коронавируса.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 822 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 898 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 116 745.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки. За сутки от ковида умерли 25 крымчан.
В Ялте пациенту имплантировали фаллопротез. Первая в истории ялтинской медицины операция по фаллопротезированию была проведена в филиале ФМБА России.
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму. За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
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