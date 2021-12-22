Крымские таможенники за год забрали полтонны санкционных продуктов

Сотрудники Крымской таможни с начала года задержали почти 500 кг санкционной продукции, а также другие незаконные товары.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, общая сумма штрафов за год составила 120 млн рублей.

«Сумма доначисленных таможенных платежей, штрафов по результатам проведенных скоординированных контрольных мероприятий УФНС по Республике Крым составила 120 млн рублей, что почти в пять раз превышает показатель прошлого года», - цитирует пресс-служба заместителя начальника Крымской таможни Татьяну Кравец.

По данным ведомства, всего в этом году таможенники задержали 490 килограммов санкционной и запрещенной к ввозу продукции, 256 пар нелегальной обуви, более 3,5 тыс. единиц табачной продукции без акцизов, а также больше тысячи контрафактных и почти 700 единиц незадекларированных товаров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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