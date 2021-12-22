Крымская таможня собрала в текущем году на 10 млн рублей меньше

Крымская таможня за 11 месяцев перечислила 18 млн рублей таможенных платежей в федеральный бюджет, что на 10 млн ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«За 11 месяцев 2021 года Крымской таможней в доходную часть федерального бюджета перечислено 18 млн рублей, а за 11 месяцев 2020 года – 28 млн рублей. Снижение сумм перечисленных таможенных платежей обусловлено переходом таможни в статус таможни фактического контроля и, соответственно, оформлением налогоемких товаров Центрами электронного декларирования Новороссийской и Южной электронной таможен», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 декабря 2021 года статус участника свободной экономической зоны получили 1527 субъектов. Сумма освобождений от уплаты таможенных пошлин и налогов с 2015 года составила более 1,2 млрд рублей. А стоимость иностранных товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, за 11 месяцев составила 4,342 млн долларов США (свыше 320 млн рублей).

Как отметил начальник Крымской таможни Олег Саенко, на полуострове насчитывается более пяти тысяч авто, временно ввезенных из-за рубежа. «По состоянию на 30 ноября 2021 года в регионе деятельности на контроле Крымской таможни более 5 тысяч транспортных средств, ввезенных в Крым с января 2015 по ноябрь 2021 года. Предельный срок временного ввоза истек у 1600 транспортных средств. За 11 месяцев этого года возбуждено 117 дел об административных правонарушениях по факту невывоза автомобилей из Крыма», – заявил он.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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