Кладбище под Севастополем проваливается под землю

Кладбище в селе Фронтовом под Севастополем проваливается под землю.

Сельчане бьют тревогу, сообщает Независимое телевидение Севастополя, в редакцию которого обратились люди.

С десяток могил стали заметно проседать, под ними образовались пустоты. Люди считают, что всему виной масштабный отвал грунта по соседству с погостом. На месте, где еще весной была глубокая балка, теперь выравнивается площадка под вероятное коттеджное строительство.

В сумерках подобные кадры смотрятся намного пугающее. На действующем кладбище в селе Фронтовое происходят необъяснимые подземные процессы. Часть могил стала проваливаться, многие кресты и памятники наклонились и готовятся упасть. Изменения заметили местные жители.

«Приехал к матери на кладбище и заметил такое, что проваливаются, стали лопаться фундаменты. Сначала заметил на бабушкиной с дедом могиле, что лопнул фундамент, хотя делали сами – нормально, с арматурой. Подумали, ну ладно там. А сейчас обратили внимание, что половина кладбища могилы буквально провалились», – рассказывает местный житель Владимир Герасимлюк.

По словам сельчан, еще несколько месяцев назад ничего подобного здесь не происходило. Теперь же невооруженным взглядом видно, что земля в буквальном смысле исчезает из-под могил.

«Мы увидели такое печальное зрелище, что прямо по центру от ворот как улица центральная идет. И на этой улице как минимум 10 могилок именно уже провалились», – рассказывает жительница села Фронтовое Валентина Кочетова.

Жители села Фронтовое считают, что подземные процессы на кладбище начались из-за огромного отвала грунта на соседнем участке. В конце ноября на телеканале НТС выходил сюжет на эту тему. Тогда депутаты Заксобрания, местные жители и общественники зафиксировали факт незаконного складирования грунта.

Примерно около ста тысяч кубометров земли изменили природный рельеф – на границе с погостом исчезла балка. С этого новообразованного участка открывается прекрасный вид на долину. Местные жители уверены – многие наши соотечественники готовы заплатить большие деньги, лишь бы прикупить себе здесь участок земли и построить коттедж.

Примечательно, что на кадастровой карте эта территория пока не разбита на отдельные участки, но как показал «распил» земли в Байдарской долине, сделать межевание и пустить землю в оборот – дело не хитрое. В свою очередь жители села Фронтовое уверены, на дне балки находились источники подземных вод. И теперь из-за изменения рельефа начались подземные процессы на кладбище.

Сельчане боятся, что придя на кладбище весной следующего года, они обнаружат откровенно страшную картину. Редакция телеканала НТС направила официальный запрос в городской Департамент хозяйства, в чьем ведении находится погост в селе Фронтовое с просьбой пояснить: как ведомство оценивает состояние кладбища, какие действия планируют предпринять чиновники в отношении свалки грунта, а также каким образом Горхоз намеревается привести территорию в нормальное состояние. Еще один запрос телеканал направляет в Севприроднадзор.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

С улиц Севастополя уберут полторы тонны трупов животных. На протяжении 2022 года в Севастополе планируется убрать трупы животных общей массой в 1510 килограммов.

Лужи и грязь: как выглядит дорога к школе в столице Крыма. Детям и подросткам приходится проходить настоящее испытание по пути к учебному учреждению.

Часть Севастополя - без света. В ночь на среду вышедшая из строя резервная линия оставила без света севастопольский район Горпищенко, энергетики всю ночь работали над устранением аварии, однако по состоянию на утро среды 11 подстанций остаются без питания.

Феодосийское предприятие возместит ущерб от сброса в пруд сточных вод. Керченская межрайонная природоохранная прокуратура установила факты сброса предприятием в Феодосии сточных вод в пруд, которые не были очищены должным образом.