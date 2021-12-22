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Власть

Феодосийское предприятие возместит ущерб от сброса в пруд сточных вод

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура установила факты сброса предприятием в Феодосии сточных вод в пруд, которые не были очищены должным образом.

В результате размер ущерба природным ресурсам составил 7 миллионов рублей.

«При таких обстоятельствах природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с предприятия вреда, причиненного водному объекту, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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