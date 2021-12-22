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Дорога на Ай-Петри перекрыта из-за снежных переметов
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района закрыта из-за снежных переметов.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Уточняется, что снежные переметы зафиксированы на участке от 49 до 65 км.
«От дежурного «Крымавтодора» поступила информация о том, что на автодороге, ведущей на плато горы Ай-Петри со стороны Ялты, из-за переметов перекрывают движение для автотранспорта. На плато с обеих сторон (Ялта и Бахчисарайский район) направлены экипажи ГИБДД, установлены запрещающие движение знаки», – отметили в ведомстве.
Глава крымского МЧС Сергей Садаклиев ранее проинформировал о том, что за минувшие сутки наибольшее количество снега выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.
Служба автомобильных дорог Крыма, в свою очередь, предупреждала, что в случае неблагоприятных погодных условий дорога на Ай-Петри будет перекрыта. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова учитывать эту информацию и заранее планировать поездки по региону.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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