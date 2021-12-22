Часть Севастополя - без света

В ночь на среду вышедшая из строя резервная линия оставила без света севастопольский район Горпищенко, энергетики всю ночь работали над устранением аварии, однако по состоянию на утро среды 11 подстанций остаются без питания.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на «Севастопольэнерго».

Специалисты рассчитывают устранить поломку в ближайшее время.

«Основной ввод отремонтировали, включили в работу. На 8:00 без питания 11 подстанций в районе Горпищенко. Бригада перезапитывает потребителей. К 9:00 Горпищенко будет с питанием», - рассказали в правительстве.

Кроме того, ночью снегом засыпало подстанцию на Сапун-горе, в связи с чем было зафиксировано отключение света на полтора часа. Сейчас все потребители подключены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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