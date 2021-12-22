Автоледи из Севастополя наездила на 614 тысяч рублей штрафов

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В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов собрали солидный улов по итогам рейда «Неплательщик».

Так автоинспекторы остановили автомобиль Инфинити под управлением автоледи 1987 года рождения, на которой числилось 423 штрафа за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму 614 тысяч рублей. Сотрудники ФССП по городу Севастополю составили акт описи, наложили арест на автомобиль, после чего транспортное средство было направлено на специализированную стоянку.

Во втором случае сотрудники ДПС остановили автомобиль Форд под управлением водителя 1987 года рождения, на котором числилось 370 штрафов за нарушение ПДД на сумму 301 тысяча рублей. Должник на месте частично погасил задолженность, но на транспортное средство также был наложен арест.

Также полицейские выявили двух водителей, управляющих транспортными средствами, регистрационные знаки и свидетельства о регистрации которых значатся в розыске, как утраченная спецпродукция. Сотрудники ДПС в установленном порядке изъяли регистрационные знаки и свидетельства о регистрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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