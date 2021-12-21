В Ялте пациенту имплантировали фаллопротез

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Первая в истории ялтинской медицины операция по фаллопротезированию была проведена в филиале ФМБА России.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«В декабре в урологическое отделение филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму обратился пациент, который прошел процедуру ампутации полового органа в связи с серьезным заболеванием. Чтобы восстановить половую функцию требовалась имплантация фаллопротеза», – говорится в сообщении.

Уточняется, что фаллопротезирование – самый эффективный хирургический метод лечения эректильной дисфункции. «В 100% случаях процедура позволяет вернуться к активной половой жизни у мужчин, с минимальными рисками послеоперационных осложнений – не более 3-5%», – уточнили в пресс-службе.

Также заведующий урологическим отделением Игорь Мещанкин уточнил, что данная операция считается редкой даже в масштабах страны, поэтому для медицины полуострова ее можно считать настоящим прорывом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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