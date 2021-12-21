В центре Севастополя убрали парковку

Севастопольских водителей оставили без удобной бесплатной парковки в центре города — площадь Нахимова временно закрыли для транспорта, сообщили пользователи соцсетей.

Это известие вызвало противоречивую реакцию у комментаторов. Часть горожан напомнила, что это ежегодное мероприятие под Новый год, другие автомобилисты посетовали на отсутствие поблизости альтернативного пространства. Особенно обрадовало закрытие парковки тех, кто всегда ратовал за то, чтобы площадь Нахимова была исключительно пешеходной зоной.

Как сообщил глава департамента транспорта Павел Иено, парковка на площади, действительно, закрыта для организаци новогодней ярмарки и праздничного пространства для гуляющих горожан и гостей города. Ограничения на стоянку на плоащди Нахимова будут действовать до 8 января 2022 года. После парковка вернется на прежнее место.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в связи с комвидом отменили массовые мероприятия, концерт и торжественное открытие городской елки на площади Нахимова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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