В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома

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Взрыв в доме по улице Маринеско в Севастополе напугал местных жителей, они обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.

Об этом сообщается в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 8:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что по улице Маринеско произошел резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда. К месту незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС России, а также специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города и иные экстренные службы», - рассказали в ведомстве.

Взрыв оказался ничем иным, как молнией, которая ударила у подъезда.

В результате происшествия пострадавших нет.

«Погибших и пострадавших нет, произошел удар молнии. Силы по предназначению не задействовались», - подытожили в региональном главке МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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