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Происшествия

В Саках задержали серийного грабителя, облюбовавшего местную АЗС и строймаркет

09:51 вторник, 21 декабря 2021
Саки

Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего гражданина причастного к серии краж с территории одной из сакских автозаправок.

Добычей преступника стали автомобильные зарядные устройства и буксировочные тросы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Также подозреваемый признал свою вину в совершении еще двух краж из магазина строительных товаров. Там он похитил аккумуляторные дрели на сумму свыше 35 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении заджержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут обернуться как крупным штрафом, так и лишением свободы на срок до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе студент техникума за несколько ночей разобрал чужой автомобиль Audi. В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже.

Старики-разбойники: пожилой симферополец ограбил ломбард. 62-летний житель Симферополя совершил ограбление столичного ломбарда.

В Саках 18-летняя девушка со своим парнем вынесла из дома матери сейф с деньгами. С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из шкафа в ее комнате пропал сейф.

Хитрый способ: крымчанин обманул крымчанку под видом отправки посылки. В полицию Симферополя обратилась 67-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что малознакомый парень мошенническим способом завладел ее денежными средствами и личными вещами.

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