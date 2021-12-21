В Саках задержали серийного грабителя, облюбовавшего местную АЗС и строймаркет

Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего гражданина причастного к серии краж с территории одной из сакских автозаправок.

Добычей преступника стали автомобильные зарядные устройства и буксировочные тросы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Также подозреваемый признал свою вину в совершении еще двух краж из магазина строительных товаров. Там он похитил аккумуляторные дрели на сумму свыше 35 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении заджержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут обернуться как крупным штрафом, так и лишением свободы на срок до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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