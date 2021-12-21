Происшествия
В море у берегов Севастополя увидели плавающую голову
фото © sevastopol.su
Плавающую в воде человеческую голову увидела женщина, прогуливавшаяся по берегу моря в Любимовке.
Такое зрелище, согласитесь, потрясет любого. На место немедленно были вызваны полиция и МЧС.
Таинственный предмет плескался примерно в 20 метрах от берега. Женщина по имени Ольга, опознав предмет, как часть человеческого тела, ожидала полицию на берегу. Как сообщают альтернативные СМИ, разбираться с рачлененкой помчались начальник уголовного розыска, три наряда полиции и МЧС.
Но к моменту их прибытия на место тучи над Любимовкой уже рассеялись: как пояснил Ольге оказавшийся на берегу мужчина, за человеческую голову она приняла мирно плескавшийся на волнах буй.
Женщина опять впала в ужас и попыталась отменить вызов, но было поздно. На всякий случай спасатели в гидрокостюмах доплыли до «головы» и подтвердили: это не расчлененка.
В пресс-службе УМВД по городу Севастополю подтвердили, что такое происшествие действительно имело место: женщину подвело слишком богатое воображение. К этому случаю там отнеслись с юмором: ложный вызов, конечно, не слишком большая радость, но главное, что все закончилось хорошо. .
В тексте использованы материалы: Форпост
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