В море у берегов Севастополя увидели плавающую голову

фото © sevastopol.su

Плавающую в воде человеческую голову увидела женщина, прогуливавшаяся по берегу моря в Любимовке.

Такое зрелище, согласитесь, потрясет любого. На место немедленно были вызваны полиция и МЧС.

Таинственный предмет плескался примерно в 20 метрах от берега. Женщина по имени Ольга, опознав предмет, как часть человеческого тела, ожидала полицию на берегу. Как сообщают альтернативные СМИ, разбираться с рачлененкой помчались начальник уголовного розыска, три наряда полиции и МЧС.

Но к моменту их прибытия на место тучи над Любимовкой уже рассеялись: как пояснил Ольге оказавшийся на берегу мужчина, за человеческую голову она приняла мирно плескавшийся на волнах буй.

Женщина опять впала в ужас и попыталась отменить вызов, но было поздно. На всякий случай спасатели в гидрокостюмах доплыли до «головы» и подтвердили: это не расчлененка.

В пресс-службе УМВД по городу Севастополю подтвердили, что такое происшествие действительно имело место: женщину подвело слишком богатое воображение. К этому случаю там отнеслись с юмором: ложный вызов, конечно, не слишком большая радость, но главное, что все закончилось хорошо. .

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из-за снегопада в Севастополе произошло 14 ДТП. За несколько утренних часов в день первого снега в Севастополе на дорогах города произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.

На мысе Фиолент под Севастополем неизвестные охотятся на белок. Так, грызунов ловят с помощью металлических сеток, которые устанавливают на деревьях.

В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома. Взрыв в доме по улице Маринеско в Севастополе напугал местных жителей, они обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.

Сорок ДТП за полгода: в Симферополе появился самый аварийный перекресток. После ремонта дорог на данный участок не вернули лежачие полицейские, поэтому теперь там происходит по две-три аварии в неделю.