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Странности

В Крыму пройдет перепись тараканов

17:48 вторник, 21 декабря 2021

Стартует Всекрымская «перепись тараканов», которая продлится до 31 декабря 2021 года.

Акция была организована в связи с многочисленными обращениями граждан по факту наличия тараканов в многоквартирных домах крымской столицы и других населенных пунктов, рассказали в РОО «Гражданский контроль ЖКХ».

«Начат сбор заявок на проведение внеочередной дезинсекции технических и подвальных помещений многоквартирных домов. Если в вашем доме наблюдается значительное скопление тараканов, просим Вас указать адрес многоквартирного дома, подъезд, в котором наблюдаются тараканы. После всеобщего сбора адресов нами будет подготовлено и направлено соответствующее обращение в муниципалитеты для принятия мер реагирования», — пояснил исполнительный директор РОО «Гражданский контроль ЖКХ» Иван Загуменный.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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