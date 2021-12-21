В Крыму остаются неизученными свыше 6000 пещер

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В Крыму насчитывается порядка 6 000 неизученных пещер, в которые еще не ступала нога человека, сообщил спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

«В Альпийской зоне, которая объединяет горную систему Крыма, Кавказа и Западной Европы, известно порядка 30% входов в пещеры, 70% – неизвестная часть. Они находятся практически под каждой карстовой воронкой, которая представляет собой вертикальную шахту. Все эти воронки являются звеньями единой гидросистемы», – рассказал Геннадий Самохин.

Как отмечает специалист, на территории крымского полуострова наблюдается значительное количество карстовых полостей, которые частично заполнены водой.

«Сначала в породе появляются трещины, по которым сочится вода. Затем трещина расширяется из-за вымывания из нее материала. На каком-то этапе поток воды настолько размывает бывшую когда-то трещину, что уже не может заполнить ее полностью – появляются пустоты и причудливые рельефные образования. Исходя из этих составляющих, ученые-геологи понимают, где именно части полости «вскрылись» над поверхностью, образовав карстовые провалы или гроты. Обычно спелеологи руководствуются определенными поисковыми признаками, но, даже находясь под землей, единственный путь к открытию – копать. Иногда работать приходится в прямом смысле на ощупь», – добавил Геннадий Самохин.

По его словам, в Крыму образовавшуюся под землей пустоту считают пещерой только в том случае, если ее минимальная глубина достигает пяти метров, а ширина колодца меньше, чем диаметр входа. С помощью специального оборудования ученые могут не только определить возраст сталагмитов, но и «прочитать» климат разных периодов.«Сталагмит – натечное минеральное образование, растущее внутри пещеры. При помощи уран-ториевого метода мы исследуем так называемые годичные кольца.

Сегодня многие ученые и геологи участвуют во Всемирной программе по исследованию сталагмитов для выявления палеоклимата для конкретного участка на всем земном шаре. Это интересное направление, которое изучают и наши студенты. Так, нами было выявлено, что на главной гряде крымских гор пещерам около 70 миллионов лет, а недавно обнаруженной пещере «Таврида» – почти пять миллионов лет», – подчеркнул спелеолог.

Для определения количества еще не открытых пещер специалисты руководствуются теорией известного ученого, геолога и спелеолога Виктора Дублянского, который еще в 70-80-е гг. совместно с иностранными коллегами разработал модель оценивания крымских пещер с несколькими входами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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