Общество
В Крыму остаются неизученными свыше 6000 пещер
фото © grandfleur.com
В Крыму насчитывается порядка 6 000 неизученных пещер, в которые еще не ступала нога человека, сообщил спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.
«В Альпийской зоне, которая объединяет горную систему Крыма, Кавказа и Западной Европы, известно порядка 30% входов в пещеры, 70% – неизвестная часть. Они находятся практически под каждой карстовой воронкой, которая представляет собой вертикальную шахту. Все эти воронки являются звеньями единой гидросистемы», – рассказал Геннадий Самохин.
Как отмечает специалист, на территории крымского полуострова наблюдается значительное количество карстовых полостей, которые частично заполнены водой.
«Сначала в породе появляются трещины, по которым сочится вода. Затем трещина расширяется из-за вымывания из нее материала. На каком-то этапе поток воды настолько размывает бывшую когда-то трещину, что уже не может заполнить ее полностью – появляются пустоты и причудливые рельефные образования. Исходя из этих составляющих, ученые-геологи понимают, где именно части полости «вскрылись» над поверхностью, образовав карстовые провалы или гроты. Обычно спелеологи руководствуются определенными поисковыми признаками, но, даже находясь под землей, единственный путь к открытию – копать. Иногда работать приходится в прямом смысле на ощупь», – добавил Геннадий Самохин.
По его словам, в Крыму образовавшуюся под землей пустоту считают пещерой только в том случае, если ее минимальная глубина достигает пяти метров, а ширина колодца меньше, чем диаметр входа. С помощью специального оборудования ученые могут не только определить возраст сталагмитов, но и «прочитать» климат разных периодов.«Сталагмит – натечное минеральное образование, растущее внутри пещеры. При помощи уран-ториевого метода мы исследуем так называемые годичные кольца.
Сегодня многие ученые и геологи участвуют во Всемирной программе по исследованию сталагмитов для выявления палеоклимата для конкретного участка на всем земном шаре. Это интересное направление, которое изучают и наши студенты. Так, нами было выявлено, что на главной гряде крымских гор пещерам около 70 миллионов лет, а недавно обнаруженной пещере «Таврида» – почти пять миллионов лет», – подчеркнул спелеолог.
Для определения количества еще не открытых пещер специалисты руководствуются теорией известного ученого, геолога и спелеолога Виктора Дублянского, который еще в 70-80-е гг. совместно с иностранными коллегами разработал модель оценивания крымских пещер с несколькими входами.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму. Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае выполнена только на 30 процентов. Работы по реставрации и реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае выполнены на 30%.
В Крыму обещают построить «крупную» мукомольную фабрику. Мукомольная фабрика, с объемом выпуска до 150 тыс тонн муки в год, будет построена в восточной части Крымского полуострова.
Севастопольские виноградники собираются отдать под застройку. На территории Севастополя более 600 гектаров виноградников собираются застроить. Соответствующая информация содержится в градостроительной концепции комплексного развития города.
На перевале в Крыму произошло страшное ДТП с участием КамАЗа
На Ангарском перевале на повороте внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате легковой автомобиль получил сильные повреждения.
Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова
Движение через Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму осуществляется в штатном режиме, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано.
Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки
За сутки от ковида умерли 25 крымчан.
СМИ показали трехэтажный особняк бывшего зама Аксенова
Журналисты нашли в Судаке огромный особняк, который построил себе бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов.
21 час назад
«Мы в Крыму изгои» - из крымских сетей
16 часов назад
В Крыму ищут мальчика, украденного в Петербургефото
17 часов назад
Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России
Сейчас власти изучают опыт других стран в применении такой меры.