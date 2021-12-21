В Крыму многодетную семью в холода оставили без света из-за долгов

В симферопольском селе Живописное коммунальщики из-за долгов отключили от электроэнергии домовладение, в котором проживает мать-одиночка с пятью детьми, младшему из которых 2 года.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РК и Севастополю, обстоятельства, при которых многодетная семья осталась в холодное время года без света, изучат следователи. По данным пресс-службы, о трудной ситуации сообщила сама многодетная мать, выложив информацию на страницы волонтерского движения в социальных сетях.

«В ходе мониторинга было выявлено видеообращение жительницы села Живописное Симферопольского района, которая в одиночку воспитывает 5 детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Женщина рассказала, что из-за накопившихся долгов коммунальные службы прекратили подачу электроэнергии в дом, усугубляют обстоятельства надвигающиеся на полуостров морозы», - сказано в сообщении.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, следователи проведут по данному факту проверку и будут добиваться восстановления энергоснабжения в короткие сроки.

Кроме того, ситуация заинтересовала прокуратуру региона: «Организована проверка. В ее ходе будут установлены все обстоятельства. Также будут проверены условия проживания семьи, а также полнота предоставления мер социальной поддержки, положенных детям», - сказано на официальном сайте прокуратуры РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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