Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух -0
море +12

Власть

В Крыму многодетную семью в холода оставили без света из-за долгов

В симферопольском селе Живописное коммунальщики из-за долгов отключили от электроэнергии домовладение, в котором проживает мать-одиночка с пятью детьми, младшему из которых 2 года.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РК и Севастополю, обстоятельства, при которых многодетная семья осталась в холодное время года без света, изучат следователи. По данным пресс-службы, о трудной ситуации сообщила сама многодетная мать, выложив информацию на страницы волонтерского движения в социальных сетях.

«В ходе мониторинга было выявлено видеообращение жительницы села Живописное Симферопольского района, которая в одиночку воспитывает 5 детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Женщина рассказала, что из-за накопившихся долгов коммунальные службы прекратили подачу электроэнергии в дом, усугубляют обстоятельства надвигающиеся на полуостров морозы», - сказано в сообщении.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, следователи проведут по данному факту проверку и будут добиваться восстановления энергоснабжения в короткие сроки.

Кроме того, ситуация заинтересовала прокуратуру региона: «Организована проверка. В ее ходе будут установлены все обстоятельства. Также будут проверены условия проживания семьи, а также полнота предоставления мер социальной поддержки, положенных детям», - сказано на официальном сайте прокуратуры РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе готовятся к удару стихии. В Севастополе в ночь на 21 декабря прогнозируют резкое ухудшение погоды и похолодание, вследствие чего городские дорожные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе правительства.

За новогодней елкой жителям Балаклавы придется ехать в другие районы. С 17 декабря жители Севастополя смогут купить новогоднюю елку во всех районах города, кроме Балаклавы, на организованных местными властями елочных базарах.

Пригород Симферополя остался без воды из-за аварии. В Симферопольском районе при проведении земляных работ подрядной организацией был поврежден участок водопровода, в связи с чем отключена вода ряду абонентов.

В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды. В Симферополе в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 09:00 20 декабря по 09:00 21 декабря будет ограничено водоснабжение.

Происшествия
В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома

В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома

Взрыв в доме по улице Маринеско в Севастополе напугал местных жителей, они обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.

Происшествия
На перевале в Крыму произошло страшное ДТП с участием КамАЗа

На перевале в Крыму произошло страшное ДТП с участием КамАЗа

На Ангарском перевале на повороте внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате легковой автомобиль получил сильные повреждения.

Происшествия
Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова

Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова

Движение через Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму осуществляется в штатном режиме, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано.

Коронавирус в Крыму
Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России

Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России

Сейчас власти изучают опыт других стран в применении такой меры.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации