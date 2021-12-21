Курорт
В крымских отелях снова нашли плесень и насекомых в постели
фото © Вадим ВолченкоFacebook
В Крыму по итогам проверок трехзвездочных гостиниц снова нашли нарушения и несоответствия заявленной классификации.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.
«Выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье! Большинство нарушений не имеют никакого отношения к зимней консервации, не были устранены в период активной работы и не могут быть устранены до начала сезона. Говорят, поменяли матрасы и начали менять окна. Огромное достижение, но пока не заметное», — отметил Волченко.
По итогам проверок направлены официальные обращения в МЧС и Роспотребнадзор. Принято решение о полной проверке всех аккредитованных «экспертами» гостиниц, а также о составлении общего федерального реестра классификаторов-мошенников.
«Проверенные отели могут твердо рассчитывать на пристальное внимание со стороны Министерства и не смогут начать работу если не устранят выявленные проблемы», — подчеркнул министр.
Он добавил, что нарушения классификации будут в ближайшее время рассмотрены в Москве на заседании профильной комиссии, а сложная и забюракратизированная процедура привлечения к ответственности мошенников будет обсуждаться с руководством Ростуризма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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