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Курорт

В крымских отелях снова нашли плесень и насекомых в постели

06:41 вторник, 21 декабря 2021
В крымских отелях снова нашли плесень и насекомых в постели

фото © Вадим ВолченкоFacebook

В Крыму по итогам проверок трехзвездочных гостиниц снова нашли нарушения и несоответствия заявленной классификации.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

«Выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье! Большинство нарушений не имеют никакого отношения к зимней консервации, не были устранены в период активной работы и не могут быть устранены до начала сезона. Говорят, поменяли матрасы и начали менять окна. Огромное достижение, но пока не заметное», — отметил Волченко.

По итогам проверок направлены официальные обращения в МЧС и Роспотребнадзор. Принято решение о полной проверке всех аккредитованных «экспертами» гостиниц, а также о составлении общего федерального реестра классификаторов-мошенников.

«Проверенные отели могут твердо рассчитывать на пристальное внимание со стороны Министерства и не смогут начать работу если не устранят выявленные проблемы», — подчеркнул министр.

Он добавил, что нарушения классификации будут в ближайшее время рассмотрены в Москве на заседании профильной комиссии, а сложная и забюракратизированная процедура привлечения к ответственности мошенников будет обсуждаться с руководством Ростуризма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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