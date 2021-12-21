В крымских отелях снова нашли плесень и насекомых в постели

фото © Вадим ВолченкоFacebook

В Крыму по итогам проверок трехзвездочных гостиниц снова нашли нарушения и несоответствия заявленной классификации.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

«Выявлены грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье! Большинство нарушений не имеют никакого отношения к зимней консервации, не были устранены в период активной работы и не могут быть устранены до начала сезона. Говорят, поменяли матрасы и начали менять окна. Огромное достижение, но пока не заметное», — отметил Волченко.

По итогам проверок направлены официальные обращения в МЧС и Роспотребнадзор. Принято решение о полной проверке всех аккредитованных «экспертами» гостиниц, а также о составлении общего федерального реестра классификаторов-мошенников.

«Проверенные отели могут твердо рассчитывать на пристальное внимание со стороны Министерства и не смогут начать работу если не устранят выявленные проблемы», — подчеркнул министр.

Он добавил, что нарушения классификации будут в ближайшее время рассмотрены в Москве на заседании профильной комиссии, а сложная и забюракратизированная процедура привлечения к ответственности мошенников будет обсуждаться с руководством Ростуризма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму может появиться круизный поезд. Железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это еще одно перспективное направление как с точки зрения улучшения логистики и задействования мощностей КЖД и РЖД, так и создания новых турпродуктов, интересных прежде всего для семейного отдыха.

Власти Крыма передумали вводить курортный сбор в 2022 году. Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные регионами России.

Грозит ли Крыму «туристический бум» в сезоне-2022. Туристический поток в Крым в следующем курортном сезоне может превысить рекордные показатели этого года, высокий спрос на санаторно-курортный отдых в регионе сохраняется.

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях. Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.