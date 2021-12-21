В Крым на Новый год пустят дополнительные авиарейсы

Количество рейсов в Крым увеличится на период новогодних каникул.

Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского аэропорта.

«Дополнительные авиарейсы в Крым на новогодние праздники запустят из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца», - говорится в сообщении.

Рейсы в Крым в период новогодних праздников будут выполняться по 17 направлениям бортами одиннадцати авиакомпаний.

Наибольшее число рейсов запланировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону.

Как ранее сообщалось, высокие цены на авиаперелеты и недостаточное число рейсов снижают привлекательность Крыма для российского туриста. По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, открытие заграничных направлений, таких как Сейшельские и Мальдивские острова, Куба, ОАЭ, Египет и другие, может отразиться на востребованности региона, так как на заграничных направлениях туристический продукт в новогодний период значительно дешевле многих курортов Крыма и Краснодарского края.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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