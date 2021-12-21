В Алуштинской гостинице нашли просроченное мясо

В ходе проверки предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания ООО «Ривьера Юпро» (г. Алушта) выявлен целый ряд нарушений, сообщили в пресс-службе Южного Межрегионального Управления Россельхознадзора.

«В холодильных камерах на хранении находилась продукция животного происхождения (полуфабрикаты из мяса говядины и готовая продукция из свинины) с истекшими сроками годности, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, общим весом 107,6 кг», — сказано в сообщении.

По результатам проверки ООО «Ривьера Юпро» привлечено к административной ответственности, а небезопасная продукция уничтожена собственником продукции путем сжигания.

Юридический адрес ООО «Ривьера Юпро» совпадает с адресом фешенебельной пятизвездочной гостиницы в Алуште.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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