Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух -1
море +12

Власть

В Алуштинской гостинице нашли просроченное мясо

15:29 вторник, 21 декабря 2021
Алушта

В ходе проверки предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания ООО «Ривьера Юпро» (г. Алушта) выявлен целый ряд нарушений, сообщили в пресс-службе Южного Межрегионального Управления Россельхознадзора.

«В холодильных камерах на хранении находилась продукция животного происхождения (полуфабрикаты из мяса говядины и готовая продукция из свинины) с истекшими сроками годности, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, общим весом 107,6 кг», — сказано в сообщении.

По результатам проверки ООО «Ривьера Юпро» привлечено к административной ответственности, а небезопасная продукция уничтожена собственником продукции путем сжигания.

Юридический адрес ООО «Ривьера Юпро» совпадает с адресом фешенебельной пятизвездочной гостиницы в Алуште.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

У граждан Украины изъяли оружие и боеприпасы при въезде в Крым. У граждан Украины, которые направлялись в Крым через границу между полуостровом и материковой Украиной, изъяли оружие и боеприпасы.

Опубликовано обращение севастопольца из чешской тюрьмы. Александр Франчетти потерял 12 килограммов и находится в предынсультном состоянии.

Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России. Сейчас власти изучают опыт других стран в применении такой меры.

В Симферополе вынесли приговор по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО. Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по делу хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму, сообщает ТАСС.

Власть
Путин заявил о планах США по подготовке нападения на Крым

Путин заявил о планах США по подготовке нападения на Крым

Президент России Владимир Путин заявил о «планах США по подготовке украинских радикалов для нападения на регионы России, в том числе Крым».

Происшествия
В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома

В Севастополе молния ударила в подъезд жилого дома

Взрыв в доме по улице Маринеско в Севастополе напугал местных жителей, они обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.

Происшествия
Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова

Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова

Движение через Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму осуществляется в штатном режиме, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано.

Власть
Опубликовано обращение севастопольца из чешской тюрьмы

Опубликовано обращение севастопольца из чешской тюрьмы

Александр Франчетти потерял 12 килограммов и находится в предынсультном состоянии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации