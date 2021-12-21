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Происшествия

У граждан Украины изъяли оружие и боеприпасы при въезде в Крым

08:22 вторник, 21 декабря 2021
У граждан Украины изъяли оружие и боеприпасы при въезде в Крым

фото © Крым.реалии

У граждан Украины, которые направлялись в Крым через границу между полуостровом и материковой Украиной, изъяли оружие и боеприпасы.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

По данным пограничников, 19 декабря на КПВВ «Каланчак» при осмотре вещей гражданина Украины, который направлялся в Крым, с помощью служебной собаки пограничники обнаружили устройство для отстрела резиновых шаров «ПМР», 7 патронов к нему и документы на оружие. Гражданину Украины отказали в пропуске «за нарушение условий и порядка прохождения контроля во время въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Сообщается, что у другого гражданина Украины, который направлялся на автомобиле «TOYOTA» в сторону Крыма, пограничники обнаружили 30 патронов «Флобера». О находке военнослужащие сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали их правоохранителям для проведения следственных действий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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