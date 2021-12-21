Спасательная операция на Ай-Петри: в снежном плену застряло авто с людьми

На плато Ай-Петри в снежном заносе застрял легковой автомобиль с четырьмя пассажирами, вызволять людей из «ловушки» пришлось ялтинским спасателям.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне днем. Машина с пассажирами увязла в снегу в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». На помощь выдвинулся ялтинский отряд «КРЫМ-СПАС».

«Спасатели на автомобиле «УАЗ» выехали на плато Ай-Петри. Прибыв на место, они при помощи лопат и автобуксира эвакуировали легковой автомобиль из снежного заноса. Троих пассажиров легковушки на служебном автомобиле доставили до поселка Охотничий», - проинформировали в МЧС.

В связи с прохождением холодного фронта на полуострове действует четырехдневное штормовое предупреждение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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